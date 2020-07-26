Eskişehir'de hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 11 TH 157 plakalı hafriyat kamyonunun tekeri seyir halindeyken koptu. Kopan teker, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine girip, önce park halindeki hafif ticari araca daha sonra firmanın tamirat bölümündeki başka bir otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.