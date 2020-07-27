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DÜNYA

Sıcaklara dayanamayınca! Filin havuz keyfi...

ABD'deki bir hayvanat bahçesinde görüntülenen filin havuzda serinlediği anlar görenleri mest etti. Milyonlarca kez izlenen görüntüler Teksas eyaletindeki Fort Worth Hayvanat Bahçesi’nden geldi. Colonel isimli fil, sıcaklıkların yükselmesiyle kendisi için ayrılan havuza girerek serinledi. İşte havuz keyfi görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşılan filin keyifli anları...

Teksas’taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi’nde başlarda havuza girmeyi reddeden Colonel adlı fil, hava sıcaklıklarının rekor kırmasıyla kendiliğinden suya girdi. Colonel’in havuz eğlencesi bakıcıları tarafından görüntülendi. Suda sürekli yatar pozisyonda kalan filin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü, binlerce kez paylaşıldı. (

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