Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta darp edilmesi kameralarca kaydedildi

Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki otelin önünde bir kadının tartıştığı erkek tarafından darp edilmesi, yanlarındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen başına darbe alan kadının baygınlık geçirmesi yer alıyor.

Kayıttaki kişilerin kadını kamyonete bindirerek bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.