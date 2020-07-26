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Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta darp edilmesi kameralarca kaydedildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kadının sokakta tartıştığı kişi tarafından darp edilmesi kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı

Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki otelin önünde bir kadının tartıştığı erkek tarafından darp edilmesi, yanlarındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen başına darbe alan kadının baygınlık geçirmesi yer alıyor.

Kayıttaki kişilerin kadını kamyonete bindirerek bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

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