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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Cuma günü 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-inde üçüncü sabahta namaza yoğun katılım sağlandı. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından cemaat salavat ve tekbirler getirdi.

Üçüncü sabahta da Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-ine yoğun ilgi
Cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ikinci sabahta namaza yoğun katılım sağlandı. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından cemaat salavat ve tekbirler getirdi.

Danıştay 10. Dairesinin verdiği kararın ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-e ilgi devam ediyor. Cuma günü açılan camiye hafta sonu da vatandaşların ziyareti kesintisiz devam etti.

Haftanın ilk mesai gününde de sabah namazını kılmak isteyen vatandaşlar camiyi doldurdu. Saatler öncesinden kendilerine ayrılan bölgede bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeriye akın etti.
Kalabalık daha sonra ellerindeki seccadelerle saf tuttu. Sosyal mesafe kuralına uymayarak saf tutanları ise, Diyanet İşleri Başkanlığına ait görevlilerce, sosyal mesafeye uyulması için tek tek uyarıldı. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunurken, cemaatin okunan dua ve Kur'an'a eşlik ettiği görüldü.

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