BIST 1.203
DOLAR 6,85
EURO 8,02
ALTIN 425,87
YEREL

Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada

İstanbul’da tırnakçılık yöntemi ile marketten para hırsızlığı kameraya yansıdı. Şüpheli şahsın el çabukluğu ile para çalması kasiyeri bile şaşkına çevirdi.

Markete gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs alışveriş yaptıktan sonra kasada duran kasiyere para uzattı. Kasiyerin paranın eksik olduğunu söylemesi üzerine şahıs parasını geri istedi. Şahıs el çabukluğu ile kasiyerin verdiği parayı cebine koydu. Daha sonra şahıs kasiyerin uzattığı para üstünü tekrar saymak için istedi. Bunun üzerine elindeki parayı iş yeri sahibine gösteren şahıs, el çabukluğuyla paraları cebine koyarak marketten ayrıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

El çabukluğu ile para hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın markette kasiyerin yanına gelmesi ve el çabukluğu ile bir miktar parayı cebine koyması görülüyor. Şüpheli şahsın bir ara kameraya baktığı da dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri belli oldu! ilk başörtülü üye A Takımı'na 4 çizik
Kağıthane'de küçük çocuğa cinsel istismar! Operasyonla yakalandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Ukrayna' açıklaması
Bakan Albayrak'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Berat Albayrak: 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz
Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı ne lazımsa yapacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 27 yaralı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı
220 puanla hangi üniversiteye girilir YKS taban-tavan puanı 2020 belli mi?
Sıcaklara dayanamayınca! Filin havuz keyfi...
Merih Demiral Ronaldo ve Dybala'ya Türkçe konuşturdu
340 puanla nereye girilir 2020 ÖSYM 300 puanla alan üniversiteler
Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta darp edilmesi kameralarca kaydedildi
320 puanla nereye girilir 2020 ÖSYM üniversite taban puanları