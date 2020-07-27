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MEDYA

Yunan rahip Papanikolaou'dan bomba Ayasofya çıkışı! Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi...

Yunan rahip Evangelos Papanikolaou "Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı #Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu!" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip Papanikolaou şunları söyledi:

"Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?"

"Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit’te daha iyi manastır sistemi vardı.''

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