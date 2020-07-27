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Yıldız Tilbe'den Bülent Ersoy'a gönderme! Bacaklarıma hasta...

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava tiyatrosunda sahneye çıkan Yıldız Tilbe, diva Bülent Ersoy'a bacak göndermesi yaptı.

Yıldızlar geçidi konserler serisi kapsamında, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava tiyatrosunda sahneye çıkan Yıldız Tilbe, söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu. Konsere, Tilbe’nin hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yıldız Tilbe, konserinde, “Bülent Ersoy bacaklarıma hasta!” diyerek bacaklarını gösterdi. İşte o dakikalar...

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