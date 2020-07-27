BIST 1.202
DOLAR 6,85
EURO 8,03
ALTIN 428,01
İNTERNETHABER TV

Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali görenleri şaşırttı!

Bugüne kadar güzelliğiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın makyajsız pozu herkesi şoke etti. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği Sarıkaya'nın işte o halleri...

1 Temmuz’da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşları ile kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram‘dan paylaştı. Serenay Sarıkaya menejeri Ayşe Barım‘ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafla kutladı. Serenay‘ın bu fotoğrafı çok konuşuldu. Peki sizce Serenay makyajlı mı makyajsız mı güzel?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da yeni bir ırkçı skandal! Türkçe konuşan öğrenciye ceza
Fenerbahçe'de Filippo Falco sesleri
Demba Ba: Planlarım arasında Ayasofya’da namaz kılmak var
İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya açıklaması kızdırdı Mevlüt Çavuşoğlu hemen müdahale etti
AK Partili eski milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı "Türkiye'de 200 bin kişide var"
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişi, insan zinciriyle kurtarıldı
Tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada
Evde bakım maaşları temmuz ayı ödeme günü ne zaman?
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 27 yaralı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı
Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi kim yaşı kaç Sevcan Karahan mesleği
Sıcaklara dayanamayınca! Filin havuz keyfi...
65 yaş üstüne seyahat yasağı kalktı mı belge almak zorunlu mu?