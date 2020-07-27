Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali görenleri şaşırttı!
Bugüne kadar güzelliğiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın makyajsız pozu herkesi şoke etti. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği Sarıkaya'nın işte o halleri...
1 Temmuz’da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşları ile kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram‘dan paylaştı. Serenay Sarıkaya menejeri Ayşe Barım‘ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafla kutladı. Serenay‘ın bu fotoğrafı çok konuşuldu. Peki sizce Serenay makyajlı mı makyajsız mı güzel?