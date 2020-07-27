Müge Anlı canlı yayında Gülizar Emanet sinir krizine girdi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün canlı yayında Şiar Kılıç olayı araştırırken anne Gülizar Emanet sinir krizi geçirdi canlı yayını terk etti.
ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı son günlerin en çok konuşulan konusu olurken ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Anne Gülizar Amanet ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı. Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Emanet hakkında akıl almaz iddialar sosyal medyaya da damga vurdu. Bugün savcı ve polis yanan evde inceleme başlatırken anne Gülizar canlı yayında sinir krizine girdi ve yayını terk etti.