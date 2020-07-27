Inter Miami Falcao'nun formalarını satışa çıkard
Efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin kulüp mağazalarında Radamel Falcao isimli baskılı formalar satılıyor ve taraftarlar, bu formalara fazla ilgi gösteriyor.
Sezon başında Monaco'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray'a verimli olamadı.
Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunuldu. Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istedi.
Falcao lehine tezahürat yaptılar
Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yaptı.
Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı
Radamel Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi.Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı. Ligde toplamda bin 110 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı.