Orangutan 30’uncu yaşını böyle kutladı

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth kentinde bulunan Perth Hayvanat Bahçesin’de 30’uncu yaşına giren Sekara adlı orangutan için parti düzenlendi. ‘30. Doğum Günün Kutlu Olsun, Sekara’ yazılı pankart ve yaş pastayla düzenlenen partide Sekara, hediye kutularının içerisine koyulmuş olan meyveleri ve pastasını da yedi. O anlara ilişkin görüntüler, Perth Hayvanat Bahçesi tarafından yayınlandı.