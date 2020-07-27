BIST 1.196
DOLAR 6,87
EURO 8,07
ALTIN 427,39
DÜNYA

Orangutan 30’uncu yaşını böyle kutladı

Avustralya’nın batısındaki Perth kentindeki hayvan bahçesinde 30 yaşına giren Sekara adlı orangutan için doğum günü partisi düzenlendi. Sekara, düzenlenen partide yaş pasta ve hediye paketlerindeki meyveleri yedi.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth kentinde bulunan Perth Hayvanat Bahçesin’de 30’uncu yaşına giren Sekara adlı orangutan için parti düzenlendi. ‘30. Doğum Günün Kutlu Olsun, Sekara’ yazılı pankart ve yaş pastayla düzenlenen partide Sekara, hediye kutularının içerisine koyulmuş olan meyveleri ve pastasını da yedi. O anlara ilişkin görüntüler, Perth Hayvanat Bahçesi tarafından yayınlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor
Mircea Lucescu 4 gün önce teknik direktörü olduğu Dinamo Kiev'den istifa etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika önemli açıklamalar
Ankara'da iş merkezinde yangın
Samsun'da zabıta memuru tabanca namlusunu ağzına sokup tetiğe bastı o anlar görüntülendi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Inter Miami Falcao'nun formalarını satışa çıkard
180 puanlı üniversiteler 2020 2 yıllık üniversite taban puanları kaç?
İzmir'de şoke eden görüntüker! Trafik magandası ayağıyla araç sürdü
Bülent Serttaş'tan tuzlu karpuz yeme dersi!
Altın bu fiyattan satılır mı daha yükselir mi? Altının gramı 425 lira çeyrek 700 TL oldu
Çavuşoğlu: "Ayasofya 1453'ten bu yana camidir"
160 puan alan tercih yapabilir mi özel üniversite baraj puanları 2020