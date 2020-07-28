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Hadi Özışık açıkladı: Ayasofya'ya kimler davet edildi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Sansürsüz programında muhalefetten Ayasofya'ya kimlerin davet edildiğini açıklayarak, "CHP, parti kararı alarak davete gelmeme kararı almış. Bu kararı delen tek kişi ise Muharrem İnce oldu. Kaftancıoğlu'na bile davet gitmiş" dedi.

Haber Global'deki Sansürsüz programında İsmail Saymaz, Necdet Saraç, Metin Özkan ve Hadi Özışık canlı yayında Ayasofya ve 'lanet' tartışmaları sırasında önemli bilgiler aktardı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ayasofya'ya kimlerin davet edildiğini açıklayarak "Canan Kaftancıoğlu bile davet edildi. CHP'nin tüm vekillerine ve ilçe belediye başkanlarına bile davet göndermişler. Ancak CHP, parti kararı alarak bu davete katılmadı. Bu kararı tek delen kişi ise Muharrem İnce olmuş. Ekrem İmamoğlu, 'Davetiye geldi keşke beni telefonla arasalardı' diyerek gelmemiş. Edindiğim kaynak bilgileri sağlam" ifadelerini kullandı. 

İsmail Saymaz'dan öz eleştiri

Saymaz, programda yaptığı açıklamalarda, "Geçmişte Atatürk'ü eleştirmenin ihanet olmadığını söyledim, bugün yine aynı görüşteyim. Kendime Atatürkçü der miydim? Demezdim. 5 yıl öncesine kadar kendimi Atatürk'ten daha solda görüyordum. Ve ben, o günlerimi ziyan olmuş görüyorum. O günlerde klasik bir sol yaklaşımıyla, 'Atatürkçülük küçük burjuva devrimciliği' olarak nitelenirdi. Bu görüşler çok yanlışmış ben hata ettim. Bu görüşleri insan yaşayarak deneyerek keşfediyor. Keşke o zamanlar Atatükçülüğün, yurtseverliğin kıymetini daha iyi bilseydik" dedi.

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