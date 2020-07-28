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Bursa'da trafikte meydan muharebesi gibi kavga kamerada

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada ortalık karıştı. Bir grup, yaşlı bir sürücüye yumruk ve sopalarla saldırdı.

www.bursadabugun.com'un haberine göre, olay Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Merkez Cami önünde meydana geldi.
Yol verme tartışması neticesi çıkıp birdenbire büyüyen kavgada araçların birinden inen genç grup diğer otomobildeki yaşlı adama tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

O sırada çevrede bulunan kişilerin kavgayı ayırma çabası ve genç grubun yumruklu, sopalı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çok sayıda kişinin olayı izlemek ve kavgayı ayırmak adına bir araya gelmesiyle korona virüs önlemleri çerçevesinde dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer aldı. Saldırıya uğrayan adamın olay yerinden ayrılmasından sonra, saldırganların da bir süre sonra araçlarıyla bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

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