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Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

İSTANBUL Şile'de, cadde üzerinde bir işyerinin kapısına asılan Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir gencin bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti. Bidirilmesi üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

Olay anı işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin 

asılı olan Türk bayrağını çekip yere fırlattığı görülüyor. İkilinin uzaklaştığı yönden gelen gencin yerde gördüğü bayrağı kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere bıraktığı kameraya yansıyor.

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