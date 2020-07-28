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Afyonkarahisar'da kalpazanlar kendilerini görüntüleyen kameramana saldırdı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde canlı hayvan pazarında alışveriş yapan 4 kişi, polis tarafından yapılan başarılı takiple yanlarında sahte basın kartı ile yakalandılar. Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen şahıslardan biri ise olayı görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şahısların peşine düştü.

Ekipler, bir süre yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından R.K., A.K., M.K. ve M.K., isimli şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Sinanpaşa ilçesinde durdurarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler, 3 yabancı uyruklu kişinin üzerine kayıtlı GSM hattı, sahte olduğu değerlendirilen bir basın ve dernek kartı ele geçirdi.

Şüpheli basın mensuplarını görünce polis aracından inmek istemedi

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Burada şahıslardan biri, olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanına uçan tekme ile saldırdı. Şahsı polis durdurdu.

Öte yandan; gözaltındaki bir başka şüpheli ise kendilerini görüntülemek için gelen basın mensuplarını görünce araçtan inmek istedi. Polis ekipleri daha sonra şahsı sağlık kontrolü için hastaneye girmeyi ikna etti.

Şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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