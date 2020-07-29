BIST 1.136
DOLAR 6,96
EURO 8,19
ALTIN 437,73
MEDYA

ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç cinayetinde şok detaylar! Anne Gülizar yine stüdyoyu terk etti

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yangında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölüm sebebi araştırılmaya devam ederken bu gün anne Gülizar Amanet canlı yayını yine terk etti.

ATV Müge Anlı canlı yayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın çelişkili ifadeleri üzerlerindeki şüpheyi arttırırken ortaya çıkan iddialar herkesi şoke etti. Şiar Kılıç'ın öldüğü yangından 32 saat önce Hami Kıcı'yı hastaneye götüren Gülüzar Amanet'in doktora "Oğlum öldü" dediği ileri sürüldü. Doktora söylediği sözlere mantıklı bir açıklama getirmeyen Gülüzar'ın savunması ekran başındaki herkesi çıldırttı.

Anne Gülize Şiar'a hamile kaldığında beri 13 yaşında öleceğini rüyasında gördüğünü bir kez daha canlı yayında gündeme geldi. Anne Gülizar'a yangın günü hastaneye gittiği zaman yaptığı çelişkili hareketler tekrar gündeme geldi. Sorulan sorulara cevap veremeyen Gülizar çareyi canlı yayını terk etmekle buldu. Şiar'ın ölümünde en büyük şüpheli olan anne Gülizar bu hareketi ile yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Üsküdar'da Ermeni kilisesine saldıran sanık 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı
Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik Vakfı'na kurban bağışladı
Alman turizm dergisinden Türkiye'ye koronavirüs övgüsü
2020 DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Galatasaray'da Emre Akbaba'dan büyük fedakarlık!
Bomba iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şeyma Subaşı aşk haberlerine isyan etti! Önce paylaştı sonra sildi
Rize'de koronaya böyle meydan okudu! Plajda köpük partili, horonlu eğlenceye ceza
Mülakat sonuçları MEB 2020 sorgulama ekranı TC ile giriş
CHP karıştı! İşte kurultayın şifreleri
MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'ndan olay itiraf: Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın
Arefe günü mesai var mı 2020 yarın yarım gün mü iş var?
Bunalıma giren şahıs minareye çıktı
Engellilere 1000 lira kurban yardımı ikramiyesi ödenecek mi