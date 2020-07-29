ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç cinayetinde şok detaylar! Anne Gülizar yine stüdyoyu terk etti

ATV Müge Anlı canlı yayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın çelişkili ifadeleri üzerlerindeki şüpheyi arttırırken ortaya çıkan iddialar herkesi şoke etti. Şiar Kılıç'ın öldüğü yangından 32 saat önce Hami Kıcı'yı hastaneye götüren Gülüzar Amanet'in doktora "Oğlum öldü" dediği ileri sürüldü. Doktora söylediği sözlere mantıklı bir açıklama getirmeyen Gülüzar'ın savunması ekran başındaki herkesi çıldırttı.

Anne Gülize Şiar'a hamile kaldığında beri 13 yaşında öleceğini rüyasında gördüğünü bir kez daha canlı yayında gündeme geldi. Anne Gülizar'a yangın günü hastaneye gittiği zaman yaptığı çelişkili hareketler tekrar gündeme geldi. Sorulan sorulara cevap veremeyen Gülizar çareyi canlı yayını terk etmekle buldu. Şiar'ın ölümünde en büyük şüpheli olan anne Gülizar bu hareketi ile yine bütün dikkatleri üzerine çekti.