Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası 1 saat gecikmeyle basın açıklaması yapıyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı ile ilgili yeni tedbirlerin ve yasakların gündeme gelmediğini açıkladı. İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları...

- Covid-19 hastalığına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması akrabalarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmemize mani oldu. Buruk geçen Ramazan Bayramı, eski bayramları bize özletti.

- O günden bugüne değişen şeyler var. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçtik. Alınan tedbirlerle sonuçları tecrübe ettik.

'Dikkat etmemiz gereken hususlar'

- Kurban Bayramı’nı en uygun bir şekilde yaşamanın ruhunu biliyorum. Yardımlaşma, bayramlaşma ve dayanışmayı esas alan bir bayramdır Kurban Bayramı.

- Bayramın ruhuna uygun olarak sosyal dayanışma içinde geçirmemizdir. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır.

- Bayramda başkaları ve kendimiz için gerekli dikkati göstermezsek bu bize ağır bir vebal yükler. Kurban Bayramı için dikkat etmemiz gereken noktaları 3 grupta toplayacağım.

65 yaş üstü kurban kesim alanlarına gitmesin

1-Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır.

2- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

3- Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.

4- 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.

5- Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir.

6- Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır.

7- Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.