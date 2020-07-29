Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. "Kurban Bayramı öncesinde yeni yasaklar gelecek mi?" sorusu cevap buldu...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası 1 saat gecikmeyle basın açıklaması yapıyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı ile ilgili yeni tedbirlerin ve yasakların gündeme gelmediğini açıkladı. İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları...
- Covid-19 hastalığına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması akrabalarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmemize mani oldu. Buruk geçen Ramazan Bayramı, eski bayramları bize özletti.
- O günden bugüne değişen şeyler var. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçtik. Alınan tedbirlerle sonuçları tecrübe ettik.
'Dikkat etmemiz gereken hususlar'
- Kurban Bayramı’nı en uygun bir şekilde yaşamanın ruhunu biliyorum. Yardımlaşma, bayramlaşma ve dayanışmayı esas alan bir bayramdır Kurban Bayramı.
- Bayramın ruhuna uygun olarak sosyal dayanışma içinde geçirmemizdir. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır.
- Bayramda başkaları ve kendimiz için gerekli dikkati göstermezsek bu bize ağır bir vebal yükler. Kurban Bayramı için dikkat etmemiz gereken noktaları 3 grupta toplayacağım.
65 yaş üstü kurban kesim alanlarına gitmesin
1-Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır.
2- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.
3- Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.
4- 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.
5- Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir.
6- Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır.
7- Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.