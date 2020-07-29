Demet Akalın dolandırıldım demişti! Gerçek ortaya çıktı

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter mesajıyla dolandırıldıklarını açıklamış “sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı” diyerek bir açıklama yapmıştı. Ancak sonradan anlaşıldı ki popçunun hesabından kızı Hira’nın oyunu için sadece 4 Euro çekilmiş, dolandırılma gibi bir durumun olmadığı belirlenmişti. Sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın’ı tiye aldı. İşte işin aslı!