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İNTERNETHABER TV

Acun Ilıcalı Netflix gibi bir platform mu kuruyor?

Gazeteciler.com yazarı Kağan Kaya, Cuma Obuz'a konuk oldu ve Acun Ilıcalı'nın Netflix'e benzer bir platform kurabileceğini söyledi.

İnternethaber YouTube kanalında Cuma Obuz'un konuğu olan Gazeteciler.com yazarı Kağan Kaya, Netflix'in vergisini veren bir yapı olduğunu ve kapatılmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Bunun yanında Türkiye'nin önemli medya patronlarından Acun Ilıcalı'nın Netflix'e benzer bir platform kurabileceğini söyledi. Kaya ayrıca kullandığımız internetin güvenliği ve sosyal medya platformlarının geleceğine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Tik Tok'un geleceğini de ele alan Kaya, bu platformun çok kullanışlı olmadığını belirtti.

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