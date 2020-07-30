BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,20
ALTIN 438,46
DÜNYA

Rusya, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla askeri böyle gözaltına aldı

RUSYA’nın Karadeniz Filosu’nda görevli bir askerî personelin ‘Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü’ gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası’nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu’nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu. İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya’nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi. ‘Vatan hainliği’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Halı Saha Futbol Federasyonu duyurdu! 4 Ağustos'ta faaliyete başlıyor
Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu! Kurban Bayramı'nı kana bulayacaklardı
Edirne'de korona paniği! Taksi şoförünün testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 81 il sağlık müdürüne bayram uyarısı
MHP lideri Bahçeli'den çok sert sözler: En hafif tabirle soysuzluktur
Emeklilere 11 milyar lira Kurban bayramı ikramiyesi ödendi Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TFF'nin ligden düşürmeme kararı! Bein Sports başkanı bombayı patlattı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Bayram namazı Kars'ta kaçta kılınacak? Kars bayram namazı saati
Songül Karlı eski eşi için Müge Anlı'ya mı başvuruyor?
Gupse Özay ile Barış Arduç evlendi! Bakın ne giydiler
Hakkari namaz saatleri kurban bayramı namazı kaçta?
Belediye aracıyla balık tutmaya gittiler! Tevfik Göksu 'bakalım ne diyecekler' diye paylaştı
Bayram namazı saati Erzurum'da kaçta okunacak Diyanet namaz vakitleri