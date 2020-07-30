TFF'nin ligden düşürmeme kararı! Bein Sports başkanı bombayı patlattı

TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek. Alınan bu karar sonrası TFF 1. Lig'den gelen üç ekiple beraber, Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkmış oldu.

TFF'nin aldığı bu karar spor camiasının gündemine oturdu. Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun da karardan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi canlı yayına bağlanarak bomba açıklamalar yaptı. Hudaifi şunları söyledi:



*"Dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sürpriz. TFF'yle geçtiğimiz ay, 4 kez görüştük. Kimse bize bu konudan bahsetmedi."

*"3 nokta var. 3 noktayı çözebilsek, iki taraf için de olay çok daha kolay olacak." Partnerlerimizle birlikte çalışmamız gerekiyor. Kulüpler, belki diğer yayıncılar, TRT mesela. Belki özetler, belki 1. Lig. Anlamıyorum, kafamda netleşmiş değil bu durum.



*"Ligi böyle yayınlamak kolay değil. Biz kulüplerin ortağıyız, federasyonun ortağıyız. Türkiye Ligi'ni 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar benim için büyük sürpriz oldu. Ligi de olumsuz etkileyecek bu iş

*"Tüm kulüplere durumu anlatmak için çok çabaladık. Bazı zorluklar yaşadığımızı anlatmaya çalıştık. Sadece bir taraftan değil, üç taraftan."

*"Geçen sezon Ankara'da, korsan yayıncılık üzerine ciddi bir toplantı yaptık. Geçen sezondan, bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadı. Biz de korsan yayıncılıktan çok ciddi zarar görüyoruz, kulüpler zarar görüyor, TFF zarar görüyor.