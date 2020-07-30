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Trafikte durdurulunca karşılarında Orgenerali buldular! Şaşırıp kaldılar

Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolundaki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yol uygulamasında sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu. Çetin, araçlardaki yolculara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, son yıllarda trafiğe verilen emek ve gayretin, vatandaşlarla kazaların azaltılması için yaptıkları mücadelenin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolundaki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Çetin, yol uygulamasında sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu. Çetin, araçlardaki yolculara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çetin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda, ülkenin her yerinde valilerin sevk ve idaresinde jandarma ile polis teşkilatının seferber olduğunu belirtti.

Bütün güçleriyle yollarda olduklarını, vatandaşların kazasız ve belasız güzel bir bayram geçirmesi için özellikle trafik yoğunluğunun bulunduğu bugünlerde sürücü ve yolcuları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için trafik denetimi yaptıklarını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Haliyle trafik biraz yoğun ama sürücülerimiz maşallah dikkatli ve daha hassas. Yolcularımız trafik kurallarına karşı bilinçli. Ülkemizde son yıllarda trafiğe verdiğimiz bu kadar emek ve gayret, vatandaşlarımızla trafik kazaların azaltılması için yapmış olduğumuz mücadele, meyvelerini vermeye başlamıştır. Ülkemizde trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 27 azalmıştır."

Çetin'e, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de eşlik etti.

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