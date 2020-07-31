60 saniyede bugün (31 Temmuz 2020)

Elazığ'da bir kişi yatalak annesine işkence etti! İşte o kan donduran anlar

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban derisi nasıl değerlendirilir?

Kadına şiddet bu kadar mı güzel anlatılır! Bu videoyu izlerken yüreğiniz titreyecek