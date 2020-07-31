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Bu kadın eti çiğ çiğ yiyor! İştahı herkesi şaşırttı Nusret'e rakip gösterildi

Sosyal medyada paylaşılan bir video ortalığı yıkıp geçti. Çif çiğ et yiyen kadın, et ile fenomen olan Nusret'e rakip gösterildi...

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ekranlarda, gazete sayfalarında, internet sitelerinde etin nasıl yenmesi gerektiğini anlatan haber ve yazılar var. Ancak sosyal medyada yayılan bir videoda, eti pişirmeden çiğ çiğ yiyen kadın gözüküyor. Kadının koca bir et parçasını ısıra ısıra yemesi olay oldu.

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