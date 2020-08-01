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DÜNYA

Hindular Müslüman gençi çekiçle vurarak linç etti! İnek eti taşıyor iddiası

HİNDİSTAN'da müslümanlara yönelik zulüm ve işkence devam ediyor. Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla dövülüp, çekiçle kafasına vurularak linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durduruldu. Önünü kesenlerce aracından indirilen Lokman ismindeki Müslüman genç, çevredekilerin saldırısına maruz kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde yüzü maskeli kişilerin Müslüman genci tekmelediği ve saldırganların bazılarında çekiç olduğu görüldü.

Polisin geç davrandığı belirtildi

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise saldırıya müdahale etmek için geç davrandığı belirtildi. Polis, sosyal medyadaki kayıtlara ve söz konusu görüntülerdeki "eylemsizliğine" dair bir açıklama yapmadı.

Grup tarafından linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, polise ve saldırganlara tepki gösterdi. Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da çok sayıda benzer olay yaşanıyor.

Hindistan'da geçen sene haziranda Tabrez Ensari adındaki Müslüman gencin öldürülmesi, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ensari, olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

 

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