Camilere girip uygunsuz videolar çekiyordu! Gaziantep'te yakalandı

Emniyet güçleri bir süredir camilere ayakkabı ile girip video çekenbnları sosyal medya hesabından paylaşan kişinin peşine düştü. Şüphelinin Gaziantep'te olduğu ve fotoğrafların da bu şehirde çekildiği anlaşıldı. Gaziantep polisinin çalışması sonucu şüphelinin B.O. olduğu belirlendi. Şüpheli Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifaddeleri kullandı: "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. Tespit edilerek TCK.153 kapsamında İbadethane ve Mezarlara Zarar Vermeden suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir."

Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. Tespit edilerek TCK.153 kapsamında İbadethane ve Mezarlara Zarar Vermeden suç duyurusunda bulunulmuştur.

Adli ve idari süreç devam etmektedir. — Davut GÜL (@gul_davut) July 31, 2020

​'Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşım..."

Daha sonra valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda’ bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi: "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."