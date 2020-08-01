Samsun'da kurbanlık boğa park halindeki aracın üstüne çıktı
SAMSUN'da kesime götürülen kurbanlık boğa ürküp sahibinin elinden kurtuldu. Üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari araca hasar veren boğa, güçlükle sakinleştirildi.
İlkadım ilçesi Güzeldere mevkiinde kurulan kurban pazar yerinde, dün mezbahaya götürülen yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki boğa, gözü açılınca ürküp, kendisini sağa sola atarak sahibinin elinden kurtuldu. Bariyerleri aşan boğa, park halindeki 55 BAS 95 plakalı hafif ticari aracın üstüne çıktı. Aracın ön tampon, kaput ve tavan kısmında hasar meydana geldi. Yere düşen boğa güçlükle sakinleştirildi.