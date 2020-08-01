Survivor Yasin Obuz'la selfie çekmek için yaptıkları şeye bak! Korona bayram etti
MasterChef Türkiye ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'la selfie çektirmek isteyenler kuyruğa girdi. Sosyal mesafe ve maske yok gibiydi...
Yasin Obuz MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındı ardından da Survivor yarışmasıyla ününü pekiştirdi. İşte o Yasin Obuz imza dağıtırken, Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Yasin Obuz'la selfie çekilebilmek için toplanan kalabalık, koronavirüse de bayram ettirdi. Survivor yarışmacısıyla fotoğraf çektirmek için adete birbirinin üstüne çıkan kalabalık sosyal mesafe kurallarını yerle bir ederken, maske takanların sayısı da tek tek sayılacak kadar azdı...