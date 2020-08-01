Hindistan'da Müslüman genç inek eti taşıdığı iddia edilerek linç edildi

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin hakim olduğu Hindistan'da bir skandala daha imza atıldı. Haryana eyaletine bağlı Gurgaon kentinde Müslüman bir genç, inek eti taşıdığı iddiasıyla durduruldu. Aracından indirilen Lukman adlı genç, sokak ortasında linç edildi. Bazı saldırganların ise elinde çekiç bulunduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların Müslüman genci tekmelediği görüldü.

1 kişi tutuklandı

Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Müslüman genç hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polisin Pradeep Yadav adlı kişiyi tutukladığı bildirildi. Gurgaon Polis Şefi Pritpal Singh yaptığı açıklamada, "Daha fazla kişiyi tespit ettik" ifadelerini kullandı.