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Yıldız Asyalı ayrılığına sebep olan köpeği arıyor! Ağlayarak isyan etti

Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, önceki gün evlerini ayırdı. Asyalı daha sonra ise paylaştığı bir video ile gündem oldu.

29 Haziran’da evlenen Yıldız Asyalı ve Kerem Saka ayrıldı. Asyalı “Hayvan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı" dedi.

Bu olayın ardından Yıldız Asyalı, hayvan barınağından sahiplendiği K-9 köpeğinin “aşıya götüreceğiz” denilerek kendisinden alındığını söyledi. “Köpeğimi geri istiyorum” çağrısında bulunan Asyalı, paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Asyalı açıklamasında "Ona zarar vereni mahvedeceğim!" dedi.

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