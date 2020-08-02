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Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! Ölümden kıl payı kurtuldu!

İSTANBUL Eyüpsultan'da rampada park halindeki otomobiline binen sürücü yanlışlıkla geri vitese takınca araç toprak alana uçtu.

Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü dik yokuşta park halindeki aracına binerek hareket etmek istedi. Ancak sürücü aracı yanlışlıkla geri vitese takınca olan oldu. Bir anda geri geri gitmeye başlayan otomobil, yol kenarında bulunan toprak alana uçtu. Çevredeki vatandaşlar hemen arabanın yanına giderek sürücüyü aracın içinden çıkarttı. Sürücü akıl almaz kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yol kenarında park halinde bulunan aracın yanındaki bir kişi ise, üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kendini yola attı. Ani hareketle aracın altında kalmaktan kurtulan şahıs, ölümden kıl payı kurtuldu.

Vitesin takılı kalması sonucu geri geri giden otomobilin tarlaya uçtuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin bir anda geri geri gitmeye başladığı ve tarlaya uçtuğu, bu sırada da bir kişinin aracı son anda fark ederek kurtulduğu görülüyor.

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