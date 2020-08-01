BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
İNTERNETHABER TV

Çorumlu Amir ve Afrikalı Ali ile bayram özel

Çektiği videolar ile milyonların kalbinde taht kuran, instagram fenomeni Çorumlu Amir BAYRAM ÖZEL programında İnternet Haber'in konuğu oluyor.

Çorumlu Amir nasıl fenomen oldu? "Fenomene kız yok!" diye kim kız vermedi? Çorumlu Amir sevdiği kıza kavuşabilecek mi? Yoksa Diyarbakırlı gelin adayı Amir'den vaz mı geçecek? Yılların radyocusu, uzun yol şarkılarının, arabeskin vazgeçilmez ismi, Kral FM'in sevilen sesi Afrikalı Ali BAYRAM ÖZEL bölümünde.

Çorumlu Amir ve Afrikalı Ali'den birlikte düet. Hangi şarkıyı beraber söylediler? Çorumlu Amir'in dinlemekten vazgeçemediği arabesk kralı kim? Aysu Mola ile Bayram Özel bölümünü sakın kaçırmayın!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (1 Ağustos Cumartesi)
Stopaj oranında indirim esnafı sevindirdi
Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da otoyola çıkan koç otomobillere meydan okudu
Hindistan'da Müslüman genç inek eti taşıdığı iddia edilerek linç edildi
Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
60 saniyede bugün (1 Ağustos 2020)
Sivas'ta olay görüntü! Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında böyle götürdü
Survivor Mert Öcal ve Evrim Keklik aşk mı yaşıyor? Bomba itiraf geldi
Samsun'da kurbanlık boğa park halindeki aracın üstüne çıktı
Coşkun Sabah'ın kızı Roza mayolu fotoğraf paylaştı babasından yasak geldi