Çorumlu Amir ve Afrikalı Ali ile bayram özel

Çorumlu Amir nasıl fenomen oldu? "Fenomene kız yok!" diye kim kız vermedi? Çorumlu Amir sevdiği kıza kavuşabilecek mi? Yoksa Diyarbakırlı gelin adayı Amir'den vaz mı geçecek? Yılların radyocusu, uzun yol şarkılarının, arabeskin vazgeçilmez ismi, Kral FM'in sevilen sesi Afrikalı Ali BAYRAM ÖZEL bölümünde.

Çorumlu Amir ve Afrikalı Ali'den birlikte düet. Hangi şarkıyı beraber söylediler? Çorumlu Amir'in dinlemekten vazgeçemediği arabesk kralı kim? Aysu Mola ile Bayram Özel bölümünü sakın kaçırmayın!