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Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor

Pandemi döneminde yaptığı “Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” açıklamasıyla uzun süre gündemde yer almıştı. Ünlü müzisyen bu defa kızı Roza Sabah ile konuşuluyor.

Ünlü müzisyen Coşkun Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram'ını" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah, "Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız" sözlerinin ardından sosyal medyadan yeni bir açıklama paylaştı. Sabah son olarak sosyal medya hesabından, Kızım ve şahsım üstünden gerçekleştirilmeye çalışılan esas dışı gündem hakkında yazanlar, şahsıma hakaretlerde bulunanlar, kızıma hakaretlerde bulunanlar hakkında gereken işlemi aynı gün içerisinde başlatmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.


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