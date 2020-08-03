BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,20
ALTIN 442,55
MEDYA

Habertürk TV yayınında yine ses şaşkınlığı! Bu kez de...

Habertürk TV yayınında bu kez de Mete Yarar'ın konuştuğu esnada köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan 'yellenme' seslerine atıfta bulundu.

Veyis Ateş'in sunduğu 'Habertürk gündem' programına; gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, emekli asker Mete Yarar ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuk oldu.

Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan 'yellenme' seslerine atıfta bulundu.

Ateş, "Oral abi, bu program seslere karşı duyarlı bir program. Dolayısıyla bunun bir köpek sesi olduğunu lütfen senden duymak isteriz" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüzde 65'lik kar kaybı açıklayan HSBC, 35 bin çalışanını işten çıkarıyor
Bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Mısır'dan 'piramitleri uzaylılar yaptı' diyen Elon Musk'a yanıt
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Hatay'da minibüsçü terörü! Sporcuyu önce sıkıştırdı, sonra kafasından bıçakladı
Rize'de çay toplarken arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adalar’da halk plajı için istenen 40 TL tepki çekti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor
Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim
Taksim değnekçilerin işgali altında
Tövbeler Olsun 1. bölüm fragmanı
Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
Kalk Gidelim 114. bölüm fragmanı
Survivor Mert Öcal ve Evrim Keklik aşk mı yaşıyor? Bomba itiraf geldi