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Bu yaz en çok onlar konuşuldu!

Magazin dünyasının nabzı Bodrum - Çeşme plajlarında, Marmaris ve Göcek açıklarında atıyor.

Yazın ortasında kameralar karşısında poz veren ünlüler aşklarıyla da çok konuşuluyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin gönlünü NBA’deki gururumuz milli basketbolcu Cedi Osman’a kaptırdı. Yılın bir diğer bomba iddiası ise Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı oldu. Ezgi Eyüboğlu ile olan 3 yıllık evliliğini sonlandıran Kaan Yıldırım’ın Hadise ile aşk yaşamaya başladı. Ve daha kimler kimler işte bu yazın ilk yarısının ‘en’ aşıkları...

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