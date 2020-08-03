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FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı

Kurban Bayramı sebebiyle Fenerbahçe Kulübü’nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Kurban Bayramı nedeniyle bugün bayramlaşma töreni yapıldı.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen törene sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu ve genel kurul üyelerinin yanı sıra amatör branşlardan sporcular da katılım gösterdi.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Vefa Küçük, büyük bir katılım olduğunu söyleyerek, “Bu, Fenerbahçe'mizin gücünü, birliğini ve beraberliğini gösteren güzel bir tablo” ifadelerini kullandı.

Kızılhan: “En başarılı ve mutlu günlerle bir arada olacağız”
Burak Çağlan Kızılhan ise herkesin bayramını kutlayarak şu cümlelere yer verdi: "Başkanımız ve bizlere emanet ettiğiniz bu kutsal görev adına, yarınlara olan inancımız ve umudumuzla durmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük motivasyonumuz ve gücümüz sizlersiniz. Birbirimize olan inancımız ve desteğimizle en doğru adımları atıp, inşallah en başarılı ve mutlu günlerle bir arada olacağız. Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yarınlarımıza en güzel şekilde yürüyeceğiz."

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