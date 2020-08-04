Murat Övüç kadınların eylemine katılmak istedi ancak kovuldu

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen eyleme kadınlar ellerinde ‘İstanbul Sözleşmesinden Çıkamazsınız Çıkamayacaksınız Çıkartmayacağız’, ‘Öldüren Sevgi İstemiyoruz İstanbul Sözleşmesini Uygula’, ‘Katledilen Kadınlar İsyanımızdır’, ‘Erkek Vuruyor Devlet Koruyor’ ve ‘Haklarımızdan Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz’ dövizleri taşıdı. Basın açıklaması yapılmayan eylem sırasında kadınlar sadece alkışlı protestoda bulundu. Belediye Meydanı'ndan geçen ve günübirlik tekne turlarından dönen yerli turistler de kadıların eylemine alkışlarla destek verdi.

Sosyal Medya Fenomeni olarak bilinen ve zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla magazin dünyasında yer edinen 52 yaşındaki Murat Övüç Belediye Meydanı'ndan geçerken otomobilini durdurup kadınlara desteğe geldi. Ayağında kavuniçi terlikleri üzerinde şort ve bornoz ile desteğe gelen Övüç oturan kadınlar çok sert tepki gösterdi.