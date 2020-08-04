Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan bir videosunda sarf ettiği sözler nedeniyle polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti.

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi ise tepkilere neden oldu.