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Bingöl'de koca dehşet! Eşi ve 3 kız çocuğunu dövdü kızların çığlıkları tüyler ürpertici

BİNGÖL Karlıova’ya bağlı Gameşan köyünde Hasan E. isimli kişi, eşi S.E. ve 3 kız çocuğunu feci şekilde dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızların çığlıkları tüyleri diken diken ederken, sosyal medyadaki tepki üzerine dayakçı koca gözaltına alındı.

Bingöl Karlıova'da 2 Ağustos günü yaşanan aile içi şiddet olayı S.E.'nin kızı tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı. Görme engelli olduğu söylenen S.E ve kız çocuklarının şiddete uğradığı video sosyal medyada yankı buldu. #bingöldekadınaşiddet etiketi kısa sürede kullanıcılar tarafından Türkiye gündemine girdi. Tepkilerden sonra Hasan E. gözaltına alındı.
 
Görüntülerde, yerde baygın halde olduğu görülen kadının, evli olduğu erkek Hasan E.’nin fiziki şiddetine maruz kaldığı açıkça görülüyor. Görüntünün devamında şiddeti engellemeye çalışan 3 kız çocuğu da Hasan E.’nin fiziki şiddetine maruz kalıyor. Kızların çığlıkları duyanların tüylerini diken diken ediyor. 

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