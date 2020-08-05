Ankara'da İstiklal Savaşı gazisinin eşine skandal işkence görüntüleri

Bakıcı R.K.'nin (60) sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'yi (95) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hediye Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), R.K. hakkında şikayetçi oldu. Şükran K., "Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi. İşkenceye maruz kalan 95 yaşındaki Hediye Canefe'nin eşinin İstiklal Savaşı gazisi olduğu belirtildi.