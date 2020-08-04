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Sivas'ta yaşlı kadın lastik ayakkabısını çıkarıp içine su doldurarak köpeğe su içirdi

SİVAS’ta sıcak havalardan bunalan bir köpeğin yardımına koşan yaşlı kadın lastik ayakkabısını çıkarıp içine su doldurarak köpeğe su içirdi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta ki köylerine tatile gelen Aynur Polat ve Bergüzar Temizer kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı caddesinde gezindiği sırada çeşmeden su içmek istedi. Yanlarından köpeğin geçtiğini fark eden hayvan sever kuzenler köpeğin su içmesi için çeşmeyi açtı. Fakat köpek su içmekte zorlandı.

O sırada çeşme başında bulunan yaşlı kadın durumu fark etti. Köpeğin yardımına koşan hayvan sever kadın lastik ayakkabısını çıkararak önce içini temizleyip su doldurdu. Daha sonra içi su dolu ayakkabısını köpeğe uzatarak köpeğin su içmesini sağladı.

Görenlerin içini ısıtan o anlar ise iki kuzen tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntü sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenip yüzlerce yorum aldı.

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