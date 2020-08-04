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DÜNYA

Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u savaş alanına çeviren patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntüde büyük bir şok dalgasının ortaya çıktığı ve kentin üzerinin dumanlarla kaplandığı görülüyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan devlet ajansı NNA patlamanın liman bölgesinde patlayıcıların tutulduğu antrepoda gerçekleştiğini duyurdu. Başkenti savaş alanına çeviren patlamaya ilişkin yeni çıkan görüntülerde büyük bir şok dalgasının ortaya çıktığı ve kentin üzerinin dumanlarla kaplandığı görülüyor.

KKTC'DEN HİSSEDİLDİ
Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

PATLAMAYLA BİRLİKTE ŞOK DALGASI OLUŞTU
Patlamanın ilk görüntüleri, patlama yaşanırken evinin balkonundan yayın yapan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun ve şok dalgasının yükseldiği görüldü.

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