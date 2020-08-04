Türkiye ve Kıbrıs'da pandemi sürecinde tatil yapılacak en iyi otelleri
Koronavirüs sürecinde tatil yapacak olanlar için Türkiye ve Kıbrıs'ın en iyi otellerini Alper Tekbaş sıraladı. Turizm uzmanı Alper Tekbaş'ın tatil rehberine bakmakta fayda var.
Pandemi sürecinde tatile çıkacak olanların aklını en çok kurcalayan konu otellerin hijyen ve koronovirüs önlemleri oluyor. Peki bu süreçte endişe duymadan hangi otele tatile gidilir?
Turizm uzmanı Alper Tekbaş sizler için Türkiye ve Kıbrıs'ın en iyi otellerini sıraladı. Bu listeye bakmanızda çok fayda var.