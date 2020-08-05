Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni görüntü videoyu çeken öldü mü?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 4 binden fazla.



Korkunç olaya ilişkin sosyal medyaya yeni görüntüler düşmeye devam ediyor. Olay yerine çok yakın bölgede çekim yapan kişi ya da kişilerin endişeli sözleri işitiliyor. Şiddetli patlama sonrası ise seslerin kesildiği görülüyor. Videoyu kayda alanların yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.