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DÜNYA

Simpsonlar Lübnan patlamasını bildi deniyor! Simpsonlar dizisindeki o bölüm

BEYRUT'u yerle bir eden patlamanın Simpsonlar dizisinde yer aldığı söyleniyor. Patlama sonrasında Simsonlar dizisindeki o kısım sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Lübnan'ın Beyrut kentindeki limanın yakınında bulunan amonyum nitrat maddesi nükleer bomba etkisiyle patladı. Beyrut Valisi, dün akşam yaptığı açıklamada kentteki patlamanın etkisini Hiroşima ve Nagazaki benzeri olduğunu söyledi.

Patlama sonrası dünyanın en çok izlenilen çizgi filmleri arasında yer alan Simpsonlar dizisi yine bir komplo teorisi ile adından söz ettirdi. Dizinin eski bölümlerinde Lübnan'daki patlamaya benzer bir olayın işlendiği ortaya çıktı. Simpsonlar dizisinin o bölümü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. 

Simpsonlar dizisi daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs ve Kobe Bryant'ın ölümünü bilmişti. 

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