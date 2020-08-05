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Futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan TFF'ye limit göndermesi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinden dolayı transferini duyuramadığı Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti açıklaması sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalama konusunda sıkıntı yaşadığı söylenen Mert Hakan Yandaş'ın Instagram paylaşımı; "Limitsiz..."

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulanlar arasına girdi.

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