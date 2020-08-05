Futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan TFF'ye limit göndermesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti açıklaması sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalama konusunda sıkıntı yaşadığı söylenen Mert Hakan Yandaş'ın Instagram paylaşımı; "Limitsiz..."

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulanlar arasına girdi.