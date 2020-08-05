Simpsonlar Beyrut patlamasını da bilmiş!

Beyrut‘u yerle bir eden patlamanın oluş şekli hala tartışılıyor. Patlama nasıl gerçekleşti bilirkişi raporundan sonra belli olacak. Kimine göre patlama göründüğü kadar masum değil, sosyal medyada en çok tartışılan görüntülerden biri de Simpsonlar dizisi oldu. Patlama anı, dizinin bir bölümünde anlatılıyor. İşte o bölüm ve o görüntüler!