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MEDYA

Haber Global'da İsmail Saymaz Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçlarını açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin, karar almadan önce anket çalışması yaptırdığı ve oy oranıyla ilgili gelen sonuçların ardından harekete geçtiği öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin yeni parti kurma girişimine dair süreci ve yaptırdığı anketlerin sonuçlarını Saynur Tezel'in moderatörlüğünü yaptığı Kayıt Altında programında anlattı.

İnce'nin yeni parti kurma girişimine dair detayları paylaşan İsmail Saymaz, "Kurultaydan önce çevresindeki bir grup insanla bir çalışma yürütüyordu. Türkiye'nin dert sorunları adı altında. Buradan parti için bir çıkış yaratacaklardı. Akademisyenlerle bir çerçeve yaratıldı." dedi.

Cevapların yüzde 54.5'i 'İnce olmalı' diyor

CHP'deki kurultay sürecini anlatan Saymaz "İnce 'Tablo bu şekilde olduğu sürece ben ne CHP'de genel başkan ne de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi. Kongre bittikten sonra kendisine yakın Şahin Öztürk'ün Çağdaş Araştırmalar Merkezi'ne bir anket yaptırdı. Bu anket, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de 4 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldı. CHP'ye oy verilmiş kişilere iki soru soruldu. 'CHP'nin genel başkanı kim olmalı?' diye soruluyor. Cevapların yüzde 54.5'i 'İnce olmalı' diyor, yüzde 16'sı 'Kılıçdaroğlu' diyor. Geri kalanları da İmamoğlu'nun ismini veriyor.

Parti kurarsa yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor

'İnce parti kurarsa oy verir misiniz?' diye soruluyor. Yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor. Bunun dışında iki araştırma daha yapılıyor. Bunlardan birinde 'İnce oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 8, diğerinde ise yüzde 14 olduğu sonucuna ulaşılıyor" diye konuştu.

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