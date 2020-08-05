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Cemal Enginyurt'tan MHP'yi karıştıracak sözler

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partideki bir ismin Devlet Bahçeli sonrası genel başkanlık hesapları yaptığını ileri sürdü.

ORDU Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'deki bazı isimlerin ihracında etkili olduğunu söyleyerek o isimlerden bir kişinin genel başkanlık hesabı yaptığını ileri sürdü.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevaplayan Enginyurt, milletvekilliği boyunca milletin hakkını hukukunu korumaktan başka gayesi olmadığını söyledi. Bu programın kasetinin de genel başkana götürülmesini isteyen Enginyurt, YouTube canlı yayınında meydan okudu, gün geldiğinde de bu süreçte yaşananları anlatacağını ifade etti.

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