BIST 1.092
DOLAR 7,04
EURO 8,39
ALTIN 462,74
YEREL

Trabzon'da yaya geçidinde korkunç ölüm

BURSA bölgesinde birçok fırın sahibi olan İznikli ünlü iş adamı Mehmet Nalbant'ın Trabzon'da trafik kazasındaki feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı. İş adamının oğlu ise çarpan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı

BURSA İznik ve civarda birçok fırın işletmesi bulunan 4 çocuk babası Mehmet Nalbant (63), bayram ziyareti için gittiği Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada E.A.S.'nin kullandığı 27 GA 759 plakalı otomobil hızlı bir şekilde Nalbant’a çarptı. Olay yerinde feci şekilde can veren Mehmet Nalbant’ın cansız bedeni Akçaabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı ve daha sonra savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İş adamı Mehmet Nalbant’ın Bursa’nın İznik İlçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İş adamının ölümünün ardından olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Zanlının serbest kalmasına tepki gösteren oğlu Erol Nalbant, "Babamızın suçlu olduğunu söylediler. Olaydan bir gün sonra görüntüler ortaya çıktı ve babamın yaya kaldırımında olduğu ve hiçbir suçu olmadığını gördük. Bende yıllarca araç kullanıyorum bir yaya yolundan 100-130 km ile hiç geçildiğini görmedim. Biz sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör resmen Erol Bulut oldu
TFF'den Fenerbahçe'ye harcama limiti cevabı
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Muharrem İnce'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim?
Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiası! Göç İdaresi'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt
Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bu görüntüdeki ne? Beyrut'taki patlamayla ilgili komplo yazdıran video
Beyrut'taki patlama anında kilisedeki görüntü olay oldu rahibe dikkat
Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek kimdir nereli yaşı kaç?
Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni görüntü videoyu çeken öldü mü?
Yılmaz Morgül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Mehmet Yalçınkaya MasterChef Türkiye'de sinirden deliye döndü cezayı kesti
Arda Turan yeniden Galatasaray'a döndü
Mehmet Şef nereli kaç yaşında Mehmet Yalçınkaya evli mi?