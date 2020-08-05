Trabzon'da yaya geçidinde korkunç ölüm

BURSA İznik ve civarda birçok fırın işletmesi bulunan 4 çocuk babası Mehmet Nalbant (63), bayram ziyareti için gittiği Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada E.A.S.'nin kullandığı 27 GA 759 plakalı otomobil hızlı bir şekilde Nalbant’a çarptı. Olay yerinde feci şekilde can veren Mehmet Nalbant’ın cansız bedeni Akçaabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı ve daha sonra savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İş adamı Mehmet Nalbant’ın Bursa’nın İznik İlçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İş adamının ölümünün ardından olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Zanlının serbest kalmasına tepki gösteren oğlu Erol Nalbant, "Babamızın suçlu olduğunu söylediler. Olaydan bir gün sonra görüntüler ortaya çıktı ve babamın yaya kaldırımında olduğu ve hiçbir suçu olmadığını gördük. Bende yıllarca araç kullanıyorum bir yaya yolundan 100-130 km ile hiç geçildiğini görmedim. Biz sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.